Atención padres de familia: denuncian que falsas rutas escolares están raptando niños

Al parecer, delincuentes llegan más temprano a los conjuntos y dicen al vigilante que el vehículo habitual tuvo un contratiempo. ¿Cómo proteger a los menores?

Una carta escrita por los administradores de un conjunto residencial en Bogotá puso en alerta a los padres de familia de la ciudad.

El documento hace referencia a un hecho ocurrido a las 6:00 a.m. del pasado 14 de septiembre, en un edificio residencial.

“Llegó la ruta y preguntaron en portería por el niño y le informaron al vigilante que por un contratiempo habían cambiado la ruta. El vigilante llamó al apartamento y se les hizo extraño que llegara más temprano de lo normal y que no fuera la ruta, llamaron al colegio y se dieron cuenta de que era una información falsa”, señala el texto.

El vehículo, agrega, “arrancó y no se alcanzó a anotar la placa”.

La carta empezó a ser divulgada en otros conjuntos de la capital prendiendo las alarmas entre los padres que, según Claudia Pardo -quien redactó el texto-, en su mayoría acompañaron este lunes a sus hijos a esperar la ruta.

Por su parte, los conductores indicaron a las familias que cuando se produce un cambio en el vehículo la empresa informa a los padres, ya sea a través de los grupos de WhatsApp o telefónicamente.

Monitores y quienes manejan los vehículos deben ir uniformados, con la identificación de la empresa de transporte y el nombre del colegio en el que está su hijo.