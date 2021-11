Atracador disparó contra una pareja en Bogotá: impresionante video

Un video publicado en redes sociales da cuenta de un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. Una mujer describió el intento de robo y el ataque con arma de fogueo del que fueron víctimas ella y su pareja cuando salían de un parqueadero en el norte de la ciudad.

En la grabación se ve a un motociclista que mira hacia el parqueadero. Solo unos segundos después, la misma moto vuelve a pasar. La mujer identificó al agresor.

“Este es el tipo que nos disparó, es él”, manifestó la víctima del hecho.

Luego, sin importar que poco antes pasara una patrulla de la Policía, los atracadores se abalanzaron contra la pareja.

“Está la moto y ahí se viene el tipo, saca el revólver, yo me voy a la calle, empiezo a hablar que nos ayuden, Juan viene hacia atrás”, agregó.

Ante la reacción de las víctimas, el delincuente accionó su arma de fogueo.

Publicidad

“Le dispara, ahí le dispara dos veces, me le voy encima y ahí cuando se sube. Me le voy también encima y no alcancé”, manifestó la mujer.

La pareja salió ilesa del ataque con arma de fogueo.

“Estamos trabajando no solo con la cámara de ese escenario, sino también en el entorno para la individualización e identificación de estos sujetos”, declaró el comandante de la Cosec 1 de la Policía, el coronel Misael Quiroga.

Las autoridades analizan el video y otros de cámaras de seguridad para dar con los atracadores.