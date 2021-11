Atracan y hasta desnudan a comunicador que cruzaba un puente peatonal en Bogotá

En el barrio El Sosiego, en el sur de Bogotá, tres delincuentes se bajaron de un taxi y caminaron hasta donde estaba un vehículo que se iban a robar. Cuando el padre de familia salió, los ladrones, que portaban armas de fuego, lo amenazaron y abordaron el carro.

En segundos se puede observar en videos de seguridad que del interior del vehículo son bajados y empujados dos menores de edad, quienes rápidamente corrieron buscando refugio en la casa.

“Al abordar el vehículo ellos emprenden la marcha con los menores en el interior, pues los lanzan prácticamente, los expulsaron abruptamente”, manifestó la víctima.

“Estamos con un grupo de intervención de la estación de Policía San Cristóbal haciendo el respectivo seguimiento a cámaras. De igual manera, este sector cuenta con buenos frentes de seguridad que nos han aportado en diferentes ocasiones videos e información”, indicó el mayor Hernán Herrera, comandante de la estación de Policía de San Cristóbal.

En otros hechos, las autoridades reportaron nuevos ataques con ácidos. En este año ya van 116 agresiones. La localidad de Chapinero es la zona más afectada, allí un taxista y un actor de televisión fueron las nuevas víctimas.

Precisamente, el proyecto de ley que fue radicado por el Gobierno para endurecer las penas contra delincuentes en el país también incluiría los ataques con ácido que han aumentado en los últimos años.

Publicidad

Asimismo, aumentaron las denuncias por la inseguridad que se está presentando en un puente peatonal de la calle 187 con autopista Norte. Allí un comunicador fue asaltado y despojado de su celular e, incluso, de su ropa.

“Dos venezolanos me hurtaron, me encañonaron, me tiraron al piso, pero en esos hechos me desnudaron y me quitaron todas mis pertenencias personales, no obstante hackearon mis redes sociales”, denunció Camilo Morales, comunicador víctima de atraco.

Los denunciantes en estos casos han pedido más intervención de la Policía en estos lugares.