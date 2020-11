Atracaron al exfutbolista Willington Ortiz a plena luz del día y frente a su restaurante

Willington Ortiz, destacado futbolista de la selección Colombia y varios equipos del país en las décadas de los 70 y 80, fue víctima de la delincuencia en el barrio El Prado, norte de Bogotá.

Según el relato del viejo Willy, como se le conoce de cariño, varios sujetos que se movilizaban en una camioneta blanca lo abordaron con armas de fuego haciéndose pasar por policías de civil.

“Me llaman de un carro y yo me acerco y me empiezan a decir que había habido un robo. Me agarran y me dicen que les dé el dinero, que les entregue la cadena y él mismo me sacó la cadena y tuve que sacar la plata”, relató Willington Ortiz a Noticias Caracol.

Lo más indignante es que todo ocurrió a plena luz del día, cuando varios peatones transitaban por el lugar y frente a su restaurante El Rincón del Viejo Willy.

La Policía contactó al exfutbolista para iniciar una investigación con el fin de dar con el paradero de los delincuentes.