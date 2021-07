Atraco masivo en el sector de San Andresito, centro de Bogotá

Una cámara de seguridad en el sector de San Andresito, en el centro Bogotá, grabó el momento de un atraco masivo. Los clientes de un establecimiento comercial fueron sorprendidos por cinco sujetos, cada uno de ellos con un arma de fuego.

Los delincuentes se llevaron celulares, dinero, joyas, bolsos y varios elementos de valor en medio de amenazas y empujones a los ciudadanos.

A este atraco en San Andresito se suma el caso de otro ciudadano que fue víctima de un delincuente que se movilizaba en motocicleta. El ladrón se subió al andén y se lanzó para robarle su celular y huir. Ocurrió en el norte de la ciudad.

“El motociclista se montó a la acera y me rapó el celular. Al ingresar al conjunto y ver las cámaras, los de seguridad me informan que esa es la cuarta vez que cometen este delito frente a la portería; sin embargo, no hacen nada para tomar medidas al respecto”, relató la víctima de hurto.

En poder de la Fiscalía se encuentran estos videos que están siendo analizados para identificar a los responsables, ya que, de acuerdo a los investigadores, el modus operandi que utilizan los delincuentes habría sido utilizado en otros robos en la ciudad.

Estas grabaciones son muestra de un preocupante panorama. Según cifras de las autoridades, durante el primer semestre de 2021, 45.623 personas fueron víctimas de hurto Bogotá, 5.000 más que el año anterior.

En primer lugar, con 25.527 casos se encuentra el hurto de celulares, al que le siguen el hurto a bicicletas, comercio y viviendas. Una compleja situación que se vive en diferentes puntos de la capital.