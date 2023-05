EN VIVO 🔴| Audiencia contra John Poulos por crimen de Valentina Trespalacios

En la audiencia de acusación contra John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, se definirá si se anula el caso contra el estadounidense, pues su defensa insiste en que se vulneró el debido proceso de su cliente por la mala traducción que hubo en las diligencias anteriores.



“Hubo frases incompletas, palabras diferentes a las expuestas y salidas de contexto, mala pronunciación y un orden erróneo de las frases en inglés. No fue clara, detallada ni precisa”, aseguró el jurista Andrés Ariza, agregando que John Poulos no entendió en qué consiste el delito de feminicidio, ya que donde él reside no existe ese tipo de crimen.

La Fiscalía General de la Nación, sin embargo, pidió al juzgado rechazar la solicitud teniendo en cuenta que, durante las diligencias, el imputado “dijo que sí había entendido todo cuando el juez le preguntó”.



La Procuraduría y el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, también pidieron no tomar en consideración la nulidad del proceso contra John Poulos.

El señalado feminicida de la DJ Valentina Trespalacios permanece en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. Un documento de 10 páginas reúne el llamado a juicio que le hace la Fiscalía al principal sospechoso de la muerte de la joven.

El texto narra, según la investigación, la sevicia con la que actuó el norteamericano John Poulos a la hora de asesinar a su víctima.

“Procedió a golpear, de manera violenta, con sus propios puños, la corporalidad de la señorita Valentina Trespalacios. Luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello, hasta causarle la muerte”, dice el documento presentado por la Fiscalía.

Además, detalla las conductas celotípicas que John Poulos ejercía sobre la joven de 22 años.

“El señor John Poulos inspeccionaba y vigilaba las redes sociales a Valentina Trespalacios Hidalgo con la finalidad de conocer quiénes eran sus seguidores y amigos. Luego, le hacía reclamos por su comportamiento o el de sus amistades hacia ella. Incluso, como resultado de sus permanentes celos, de las dudas por su fidelidad, le hizo saber que había contratado un investigador privado para que la siguiera”, agrega el acta.

Entre las pruebas para demostrar la culpabilidad de John Poulos está el testimonio de la mejor amiga de Valentina Trespalacios y el de Laura Hidalgo, mamá de la víctima.