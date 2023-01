Audiencia contra John Poulos: renunció la traductora Martha Lucía Morales tras burlas en redes

Después de que el abogado defensor de John Poulos, Martín Riascos , anunciara su retiro del caso, Martha Lucía Morales, traductora en la audiencia, también presentó su renuncia. Alegó que ha recibido muchas críticas y burlas a través de redes sociales por la forma en que desempeña su trabajo.



Sin embargo, el juez 59 de Bogotá argumentó en un primer momento que no tenía las competencias para aceptar o no la renuncia de la traductora, pues dicha solicitud debía realizarse ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

"De acuerdo por lo señalado por la traductora, en el Código de Procedimiento Penal no hay una sola norma a partir de la cual pueda considerarse la manifestación de renuncia. Si se acude al artículo 25, de los sujetos del proceso, tampoco aparece la posibilidad de una renuncia. Solo en eventos específicos. La particularidad con su designación propiamente no es una lista de auxiliares de la justicia, sino a una que hace la dirección de justicia. La designación como traductora la hizo la dirección ejecutiva seccional, por eso se reconoce como traductora. Por eso, no soy el competente para pronunciarme. Debe hacerlo ante la entidad que la ha designado", sostuvo el juez.



El juez añadió que -para él- era importante que, "una persona que tiene 30 años de experiencia en este ejercicio (Morales), demuestre ese talante y no dejarse afectar por los comentarios de redes sociales".

No obstante, el propio Poulos solicitó que se le cambiara de traductora, razón por la cual el juez tomó la decisión de suspender la audiencia de medida de aseguramiento hasta este miércoles, 1 de febrero de 2023, a las 9 de la mañana, mientras la administración de justicia designa una nueva o un nuevo intérprete. Es decir, Martha Lucía Morales no va más en este caso.

John Poulos fue detenido en Panamá cuando estaba a punto de abordar un vuelo con destino a Turquía. El hombre de 35 años sostenía una relación de cerca de un año con Valentina Trespalacios y fue la última persona en tener contacto con ella. Se le imputaron los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas, los cuales no aceptó.