Audios prueban las tarifas que cobraban en cárcel La Modelo por entrar prepagos o tecnología

Las interceptaciones telefónicas probarían la existencia de un cartel que, según Fiscalía, tenía como estratega al director de la prisión, ya capturado.

Me hizo traerle unas prepagos y le pagó a las prepagos tres millones de pesos (...) Más la entrada de esas viejas, que sea por ahí un millón quinientos.

Esto dice uno de los audios que hacen parte del proceso. De acuerdo con la investigación, en La Modelo tenían tarifa para absolutamente todo lo que se quisiera ingresar a las celdas.

Mientras por un perfume exigían desde $100.000, por ropa lo mínimo era $300.000, dependiendo la marca. Pero las exigencias también incluían servicios sexuales que llegaban hasta los $3.000.000 millones.

Entre las horas de grabación también aparecen testimonios de familiares.

Interlocutor 1: Don Jorge, ponme cuidado. Por el video beam, setecientos. Pero por el cargador ese no vale la pena. El cargador ese blanco, que viene con cable rojo, el de las pilas.

Interlocutor 2: Sí

Interlocutor 1: Ese le piden cuatrocientos. Eso no vale la pena.

Garantizar la seguridad de los internos también tenía un precio.

"Al patio 3 eran enviados los que tenían mayor poder económico, debían pagar tres millones de pesos mensuales por su permanencia en el patio 3. Ante cualquier incumplimiento, eran trasladados y supuestamente no se les garantizaba su seguridad", explicó el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

El jueves fue capturado, el coronel César Augusto Ceballos, director de cárcel La Modelo, por presuntamente recibir dineros producto de los sobornos a los internos.

