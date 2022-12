“Ausencia de cultura ciudadana”: experto da las claves del caos en Hip Hop al Parque

Falta de autoridad y pocos controles de seguridad contribuyeron a que se presentaran hechos violentos, resaltó Felipe Ríos.

El incidente dejó cerca de 14 personas heridas y otras 20 trasladadas a centros de detención transitoria.

Los videos, analizados por las autoridades, fueron pieza clave para identificar a quienes se agredieron con armas blancas durante el festival.

“El común denominador no es la música, es que vivimos en una sociedad que tiene una tendencia a la violencia fuerte. Necesitamos meterle autoridad, requisas al ingreso, necesitamos control a los estupefacientes, pero de fondo es la cultura ciudadana, que todos podamos vivir en una sociedad de manera correcta y no tener que agredir al otro”, señala Ríos.

El balance, de la edición 21 de este evento, evidenció que algunos asistentes portaban cuchillos con el objetivo de herir a otros. Para el experto en seguridad, es lamentable que factores ajenos a la música impidan el desarrollo de uno de los festivales de música más importantes en Latinoamérica.

¡Vergonzoso! Batalla campal, con cuchillo incluido, opacó Hip Hop al... “El alcohol y los estupefacientes generan una tendencia a ser más propensos a la violencia, pero insisto y reitero, hay muchos festivales en el mundo donde las personas toman alcohol, incluso, pueden consumir y no se dan cuchillo”, añade.

Noticias Caracol buscó al Instituto Distrital de las Artes, Idartes, para conocer su posición al respecto, pero manifestaron no querer pronunciarse por el momento.