Autocrítica, con humor, del secretario de Gobierno de Bogotá por pérdida de gorra en Portal Américas

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, hizo una autocrítica, llena de mucho humor, sobre la pérdida de su gorra el pasado viernes en el Portal Américas, en donde el Distrito instaló un PMU para dialogar con la comunidad y evitar nuevos desmanes.

En una publicación en su cuenta de Twitter, Gómez reconoció que hizo “el oso” al reportar el robo de su “gorra de diálogo”.

“Durante horas he escuchado y atendido distintas solicitudes de organizaciones. Lamentablemente unos pocos se tornaron agresivos, me empujaron y robaron mi gorra de diálogo. He ingresado al Portal para seguir atendiendo la situación desde adentro en el Puesto de Mando”, trinó ese día para explicar la situación en el llamado Portal Resistencia.

Sin embargo, tras las críticas que recibió de parte de varios ciudadanos molestos por su actitud frente a lo que consideraron el “simple robo de una gorra”, el pasado domingo 23 de mayo Gómez reconoció que no era eso lo que más importaba en el momento.

“Reconozco que perder una gorra no tiene importancia. En ese momento lo expresé con torpeza. Entre los insultos, la pedrada en la cara y el robo de la gorra me sentí injustamente agredido solo por intentar dialogar. Lo único importante hoy es contribuir a que cese la violencia”, señaló el funcionario.

Y, para completar esta autocrítica, el martes hizo gala de su buen humor.

“Hice el oso con mi reacción al perder la gorra. ¡Que viva el humor!”, escribió en compañía de una curiosa fotografía.

Hice el oso con mi reacción al perder la gorra.



¡Que viva el humor! pic.twitter.com/aVdGR0C0Ra — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 25, 2021

