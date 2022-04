Auxiliar de enfermería señalado de abusar de pacientes en hospital La Victoria tendría antecedentes

El pasado viernes en la noche en el Hospital La Victoria, ubicado en el suroriente de Bogotá, estalló un grave escándalo de presunto abuso sexual. Se trata de las denuncias contra un auxiliar de enfermería que habría agredido sexualmente a más de 10 pacientes que estaban en la unidad de psiquiatría bajo medicamentos y sedación.

Una de las presuntas víctimas narró a un familiar lo que habría vivido en ese lugar.

“Manifestó que inicialmente el tipo, sobre las 2:30 de la mañana, se había ido hacia una señora e intentó bajarle la ropa”, relata el familiar de una paciente.

Según el relato de otro familiar, la misma paciente trató de defenderse: “Empezó a gritar y llegó una enfermera, no sé quién sería, y en lugar de apoyar a mi hermana lo que hizo fue agredirla para someterla”.

Los gritos y las llamadas de auxilio pusieron en alerta a varias trabajadoras y vigilantes del hospital La Victoria. Aseguran que de inmediato se activaron todos los protocolos y se le comunicó a la Secretaría de la Mujer.

El auxiliar de enfermería fue apartado de su cargo y el pabellón de psiquiatría fue intervenido.



¿Qué dice la Secretaría de Salud?

“Iniciamos, también de oficio ante la evidencia de una situación tan grave, una visita exprés el lunes, incluso en horas de la noche, para ver cuáles eran las condiciones en las que estaban las y los pacientes del servicio de psiquiatría del Hospital La Victoria, esta visita se prolongó hasta el martes y es así como tomamos la decisión de hacer un cierre temporal”, comentó Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer también se puso al frente de la delicada situación.

“La Secretaría va a llevar la representación jurídica de dos casos y le decimos a todas las mujeres y las familias de las mujeres, tanto en estos casos como en otros, que para eso está la Secretaría de la Mujer, para brindar la orientación y la representación jurídica gratuita”, afirmó Diana Rodríguez, que dirige esa entidad.

Según las denuncias, el auxiliar de enfermería habría sido denunciado con anterioridad por otros casos de presunto abuso en otros hospitales. La Secretaría de la Mujer reveló 11 posibles hechos en los que el hombre estaría involucrado.

“Lo que me sorprende es que el psiquiatra me dice que ese mismo muchacho hacia exámenes que no le competían a él y que tenía antecedentes de abuso hacia los pacientes”, comentó el familiar de una paciente.

Por su parte, la Subred Centro Oriente, a la cual pertenece el hospital La Victoria, emitió un comunicado en el que asegura que están colaborando con la investigación y que el mismo viernes, cuando se conocieron los hechos, se activaron todos los protocolos para estos delicados casos.