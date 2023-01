"Auxilio, la Policía me secuestró": agentes meten en un carro particular a una joven tras retenerla

Sucedió frente a la Universidad Nacional. El conductor de otro vehículo los persiguió y, prácticamente, los obligó a liberarla. ¿Para dónde la llevaban?

Estos son los dos videos que se compartieron en redes del que muchos llaman ya como un operativo irregular:



Video de cómo policias del Esmad suben a la fuerza a una mujer a un carro particular Chevrolet HCI 264

¿Intento de secuestro?

Compartir al máximo pic.twitter.com/6vYOBlIAQE — Maiky Bayona ⛓💛⛓ (@maikybayona) December 11, 2019

Acá es liberada Gracias a las personas que los siguieron pic.twitter.com/uaELWpB0A5 — Maiky Bayona ⛓💛⛓ (@maikybayona) December 11, 2019

La detención de la joven mujer, que fue grabada por una pareja de ciudadanos, se presentó sobre la carrera 30, cuando unos 12 hombres del Esmad la metieron a la fuerza al carro particular, un chevrolet de matrícula HCI264.

Los uniformados pusieron sobre el separador dos bicicletas.

El vehículo en el que estaba la joven arrancó a toda marcha y fue seguido por la pareja, que no paró de grabar el hecho.

“En la Universidad Nacional acaban de subir a una chica a este carro los policías y no se sabe para dónde la llevan, es un carro particular de Manizales”, narró la mujer que estaba haciendo el video durante la persecución.

“¡Auxilio! ¡La Policía me secuestró!”, gritaba la joven al darse cuenta de que la pareja estaba siguiendo el vehículo. El conductor, intentó calmarla diciendo: “tranquila, yo voy detrás tuyo”. Y les advierte a los sujetos que se la llevaban: “ahí lo voy grabando, socio”.

Más adelante, en el Movistar Arena, el carro particular se detuvo y bajaron a la mujer.

El conductor que lo seguía trató de enfrentar a los tripulantes del carro, quienes aceleraron.

La mujer se subió al carro de la pareja y relató lo vivido:

Ciudadana: ¿Estás bien? ¿Qué te dijeron?

Joven detenida: Que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más. Yo necesito devolverme.

Ciudadano: No necesitas nada, necesitas estar tranquila.

Joven detenida: Es que yo no iba sola, iba con mi novio, a él lo cogieron.

En las redes sociales, cibernautas publicaron los documentos del carro que aparece registrado a órdenes de la dirección de la Policía Nacional y que tiene tres comparendos pendientes.

Más tarde se conoció otro video en el que policías, también a la fuerza, suben a un joven a otro carro particular de placas OLX134.

Al parecer, este hombre fue trasladado a un CAI de Bogotá.

La Policía reveló un video de momentos previos a la retención, aunque no es claro qué estaba haciendo la joven para que la detuvieran.