Avivatos aprovechan filas para sacar pasaporte en Colombia y cobran hasta $150.000 por puesto

Un caos se vivió este viernes, 29 de septiembre de 2023, en el centro de Bogotá, en la sede de la Cancillería donde se tramita el pasaporte en Colombia. Centenares de personas llegaron a hacer fila desde la noche del jueves para pedir cita, reclamar el documento o tramitarlo tras ser agendadas. El estrecho espacio y el desorden fue aprovechado por algunos avivatos, que estaban cobrando hasta 150.000 pesos por un puesto en la cola.



"Desde anoche llegó gente a hacer fila para vender los puestos”, afirmó una mujer.

Otros vieron en la fila para sacar el pasaporte en Colombia, que se extendía por las carreras octava y novena, entre calles 12 y 13, un negocio para ganar unos pesos.

Doris Rivera, que iba con un niño en brazos, alquiló una silla. Pagó dos mil pesos por usarla.

Andrés Bernal, que esperaba por el pasaporte en Colombia, dijo que había llegado "desde las cinco de la mañana y el tema está complicado, porque, teniendo en cuenta tanta gente que hay y los espacios para entrar acá, es muy complicado".

Publicidad

“Aquí no respetan fila, no respetan madrugada, no respetan nada”, comentó una mamá con un bebé en brazos.

La gente está preocupada por el pasaporte en Colombia, ya que su producción podría paralizarse este lunes 2 de octubre, cuando finaliza el contrato con la firma que se encargaba de su impresión, Thomas Greg & Sons.

La Cancillería, por su parte, informó que la expedición de pasaportes se desarrolla con plena normalidad y la entrega del documento se realiza en un término de 48 horas sin ningún inconveniente.