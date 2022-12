Bachiller tuvo que prestar servicio como soldado regular por supuesto cobro irregular de su colegio

Secretaría de Educación investiga al plantel por concesión Dulce María, ubicado en Suba, ante la supuesta retención ilegal de diplomas de varios jóvenes.

Según Martha Sotomayor, a quien se le graduaban dos hijos de la institución, a ellos no les permitieron siquiera entrar al teatro donde se llevaba a cabo la ceremonia de entrega de los diplomas.

“Si no les entregaba $1.200.000 que me faltaban, entonces no me los dejaban graduar”, dijo la mamá del joven que tuvo que prestar servicio militar en condiciones diferentes a las de un bachiller, todo por el aparente cobro indebido.

Finalmente, la mujer pagó $400.000 para que les dieran los diplomas, pero ya era tarde pues uno de sus hijos se había visto forzado a prestar servicio militar como soldado regular a pesar de ser bachiller.

Denuncias sobre el aparente cobro irregular fueron dadas a conocer por otros padres de familia y estudiantes.

“Yo pagué un monto de $550.000, pagué derechos de grado”, denunció Luz Dary Pérez, madre de una exalumna.

“Lo que nos daba el colegio era una hoja con unos paz y salvo, ellos la firmaban y se quedaban con esa hoja. A nosotros no nos queda ningún certificado de que tuvimos que pagar ese dinero”; declaró Ana Parra, exalumna de la institución.

Noticias Caracol buscó respuesta del colegio, ubicado en la localidad de Suba. La institución señaló en un comunicado que “ha cumplido íntegramente todas y cada una de la pauta derivadas de las políticas establecidas en la prestación del servicio”.

Frente a la investigación abierta por las autoridades se pronunció un funcionario de la dirección de cobertura de la Secretaría de Educación.

“La institución educativa no le debe cobrar a la familia para que un niño tenga la oportunidad de graduarse”, dijo Carlos Riberón.

“Nosotros garantizamos la prestación del servicio dentro de los cuales se encuentran lo relacionado con derechos académicos y servicios complementarios, entre otros la posibilidad de graduarse”, agregó.