“Bájese de la chaqueta”: víctima de fleteo narra cómo le robaron 9 millones de pesos

En video quedó grabado cuando un delincuente se baja de una moto y aborda al hombre que acababa de retirar dinero en un banco en Bogotá.

La víctima salió con los 9 millones de pesos, guardados en los bolsillos de su chaqueta, de un centro comercial de Kennedy; iba en un carro junto a conocidos, que lo dejaron unas cuadras antes de llegar a su casa.

En ese momento, cuando iba caminando, un hombre se baja de una motocicleta y lo amenaza un arma de fuego.

“Me apuntó de frente y dijo: ‘bájese de la chaqueta’. Entonces el tipo pegó un tiro en el piso, pero yo pensé que me había pegado a mí. Yo salí a correr, luego me caí, batallé con él como unos 45 segundos y él alcanzó a romperme la chaqueta”, cuenta la víctima, que dice le alcanzó a pegar un puntapié en el cuello.

“Ahí fue cuando me pegó un cachazo en la cabeza”, añade.

Según el afectado, es probable que lo marcaran en el banco. Incluso se atreve a sospechar de la cajera.

En el video se aprecia, además, que el fletero actuó junto a otros cómplices que lo acompañaban en un carro.

Aunque la Policía atendió el caso tan solo minutos después, no pudo capturar a ninguno de los implicados. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía, que asumirá la investigación.

Leonel Corredor, líder en Kennedy, dice que esta localidad es la más afectada en casos de fleteos y asegura que estos se estarían planeando desde un prestigioso centro comercial.