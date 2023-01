“¡Bájese, socio!”: angustiante audio de conductor de Uber al que ladrones se le llevaron el carro

Los delincuentes se hacen pasar por clientes y citan a sus víctimas en zonas alejadas. Serían dos hombres y una mujer quienes conforman la banda.

El reciente hurto, que ocurrió en la avenida Circunvalar de Bogotá, quedó grabado en audio a través de una conversación vía celular que el conductor sostenía.

Conductor: Todo bien, no me vayan a hacer nada

Delincuente: Cállese que no le estoy diciendo que hable… ¿Dónde está la plata?

Conductor: ¿Cuál plata si yo acabé de salir?, solo son tarjetas

Delincuente: Baje la voz…

Lo que parecía el hurto de pertenencias resultó ir más allá. Así quedó registrado:

Delincuente: Bájese socio

Conductor: ¿Se va a llevar el carro, perro? Marica, no sean así

Delincuente: Que se calle, loca hijue…

Otros conductores denuncian que son los mismos tres delincuentes, dos hombres y una mujer, los que constantemente cometen este tipo de robos.

Al reconocer que este servicio es ilegal, varias de las víctimas no denuncian por temor a ser sancionados.