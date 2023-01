Bajo la mirada de policías de tránsito, conductor de grúa casi destruye carro inmovilizado

No solo lo arrastró violentamente por una calle, sino que hizo que lo chocara otro vehículo que iba en el planchón y que no estaba asegurado. ¿Quién responde?

“Dejé el carro mal parqueado, soy consciente de eso, estaba prohibido parquear”, reconoció Juan Carlos Pineda, propietario del carro afectado.

Sin embargo, cuestionó la forma como trabajan los operarios de estos vehículos. “Ellos deben ser responsables con recogerlo, hacer las cosas bien, porque uno se lleva una imagen del tránsito, de las grúas muy negativa”, dijo.

“Llegué a pensar por un momento que eso es un negocio, llevemos carros, así se vayan rotos llevémoslos, porque necesitamos es recoger carros”, agregó.

Según él, las agentes -que dicen testigos se reían de lo ocurrido- y el conductor de la grúa le pidieron encontrar una solución al accidente.

“El técnico me dice que él es el responsable, y que a él le van a descontar, entonces me ofrecía un arreglo irrisorio, no justifica. Estábamos hablando de cifras del comparendo que estaba alrededor de 400 mil pesos y 200 mil pesos”, explicó.

Según la Secretaría de Movilidad, al infractor que causó el incidente se le impuso un comparendo de cerca de 400 mil pesos y lo suspendieron por tres días.

“La concesión de las grúas tendrá que responder por esta mala actuación de los operarios”, dijo por su parte el coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

Resaltó que las grúas solo pueden inmovilizar los vehículos hasta que reciba la orden de los uniformados, luego de que realicen el comparendo.

Hace poco se registró un incidente similar con otro conductor de grúa en Bogotá:

