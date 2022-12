Bala de goma, al parecer del Esmad, impactó ojo de un joven durante protestas contra TM

Policía investiga audios que demostrarían que bloqueos en troncales este martes fueron acciones coordinadas y con trasfondo político.

“Hay que felicitar a los compañeros que bloquearon un Transmilenio y eso hay que hacerlo en todas las troncales, no solamente en el sur. Toca hacerla en todas en todas en todas las troncales para parar el sistema que hace parte de la Bogotá peor para todos”, dice una voz aún por identificar en uno de los audios.

Las autoridades no descartan que los desmanes tengan un trasfondo político como lo dejó entrever el secretario de Seguridad del Distrito, Daniel Mejía.

El balance entregado por la Policía frente a los bloqueos en Transmilenio es el de seis adultos detenidos, dos menores de edad aprehendidos y 22 personas individualizadas. En los desmanes, además, resultaron averiados 12 articulados y 8 alimentadores.

Joven herido en un ojo

"En este momento no puedo ver por mi ojo derecho y el pronóstico es reservado no sé si pierda la vista o no. Me encuentro en un estado crítico”, declaró Sebastián Ramírez Vanegas.

"El comando de la Policía Metropolitana de Bogotá inició una investigación disciplinaria para establecer las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la institución tras las denuncias.