Banda que vendía droga ordenaba no tener piedad con los policías: “Ya saben a quién quemar”

De día y de noche, a través del halcón de la Policía y los drones operados por el CTI de la Fiscalía, evidenciaron cómo una banda que vendía droga inundaba las calles y parques con estas sustancias, especialmente en el sur de Bogotá. El control y dominio de la estructura criminal llevó a que los miembros de la banda custodiaran las zonas con radioteléfonos para evitar ser capturados.



Además, esta estructura criminal había sentenciado a los policías de la ciudad. La orden impartida era la de atentar contra la vida de los uniformados, así quedó evidenciado en una interceptación telefónica:

“Ya saben que cuando haya paros, marchas, protestas, manifestaciones hay que ir, manitos, hay que ir como grupo porque ustedes saben que es donde tenemos la oportunidad de atacar a esos perros hps”.

El motivo por el que la banda que vendía droga lanzó la amenaza contra la Policía fue por el trabajo que venían adelantando las autoridades en la lucha frontal contra la delincuencia y la venta de estupefacientes; por eso la idea de infiltrar las diferentes marchas que se adelantaban en la ciudad tenía un objetivo: atentar y acabar con la vida de los policías.

“Hay que ir preparados con buenas botellitas con gasolina para cuando se arme el mierdero ya saber a quién quemar. No les dé miseria, no les dé asco quemar a un perro de esos, porque ¿sabe qué pasa? Como se están llevando la gente de nosotros, si pilla, a ellos no les da nada de miseria, no les da nada, no les duele nada, entonces toca también”, se les oyó en otro audio interceptado.

El trabajo liderado por el CTI Bogotá, con apoyo de la Policía y el Ejército, permitió la captura de 32 personas que trabajaban para esta banda que vendía droga. Dentro de los allanamientos realizados se encontraron armas de fuego, escopetas, chalecos antibalas, radios, entre otros elementos utilizados para traficar y delinquir.