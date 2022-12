Batalla de tutelas entre amigos y enemigos de la revocatoria contra Peñalosa

Derecho a ser elegido, al debido proceso y a la defensa, alegan detractores. Derecho a la participación política y al control político, dicen promotores.

Los defensores del alcalde de Bogotá buscan frenar el proceso de revocatoria a través de una tutela que ya aceptó el Tribunal Superior de Bogotá.

"Esta tutela debe defenderse toda vez que buscar garantizar el derecho del alcalde Peñalosa a ser elegido. Igualmente hemos manifestado en reiteradas oportunidades que la revocatoria es un mecanismo que no debería ampararse en mentiras”, afirma Rolando González de Cambio Radical

Del otro lado están los promotores de la revocatoria, que ante el mismo tribunal radicaron una tutela por la cual piden que se proteja el derecho a la participación política y a ejercer control político.

"Es el derecho de la gente de participación, que también está en la ley a invocar una revocatoria sobre el mandato del gobernante con los debidos argumentos”, señala Álvaro Argote.

El concejal del Polo añadió “vamos a demostrarles que nosotros sí tenemos argumentos, que no es un capricho, que no es una retaliación política contra la elección del doctor Peñalosa”.

Aunque invocan diferentes derechos, las dos acciones de tutela fueron presentadas contra el Consejo Nacional Electoral, el organismo que actuará como árbitro. En este organismo la mayoría de los magistrados consideran que sí tienen facultades para revisar el proceso.