Biciusuario recibió dos puñaladas de ladrones en Bogotá, pero su casco le salvó la vida

El productor de radio Gustavo Verbel fue la nueva víctima de dos ladrones en Bogotá que lo abordaron cuando transitaba por la calle 26, frente al ICA, hacia las nueve de la noche del martes 7 de diciembre.

El biciusuario asegura que esa zona de la ciudad “es una parte muy oscura”.

En su relato, Verbel dijo que a los dos ladrones en Bogotá “los había visto antes en la carrera 28 con 26, pasaron rápidamente por la calle, yo iba por la ciclorruta, veo que se pasan el semáforo en rojo y son los que me esperan frente al ICA”.

“En la parte oscura me sale uno de ellos, me tumba de la bicicleta, yo le digo ‘no me haga nada’. Se lanza y me da dos puñaladas en el cuello y el casco es el que prácticamente me salva la vida (…), impide que la herida sea profunda”, manifestó.

El hombre atacado por los ladrones en Bogotá dijo que llamó al 123 y que la Policía llegó “a los 10 o 15 minutos”.

Y mientras esperaba para recibir atención médica, por la calle 26 pasó “por casualidad una ambulancia del Ejército que había llevado un paciente al Hospital Militar. El señor baja, me presta los primeros auxilios, me empapó las gasas que me ponen, me dice ‘usted está muy mal, tienen que llevarlo ya a la clínica. Yo no lo puedo llevar porque acabo de llevar a un paciente con COVID. Si usted se sube a la ambulancia asume el riesgo’, le dije ‘sí, listo, hágale’”, contó la víctima.

Sobre la investigación, Verbel dijo que no hay pistas de los ladrones en Bogotá que le robaron la bicicleta y por los que casi pierde la vida.