Boda masiva en Ciudad Bolívar: 59 novias llegaron al altar en Transmicable

Parejas de todas las edades decidieron unir sus vidas en matrimonio en el barrio Juan Pablo II. La ceremonia nació como iniciativa de la comunidad.

Literalmente, desde el cielo bajaron estas 59 novias para llegar al altar.

"Contenta porque voy a recibir la bendición de Dios", comentó emocionada Gladys Sosa, una de las novias.

En tierra, los novios las esperaban ansiosos. Y no era para menos, se trataba no solo de una de las bodas más grandes en la historia de la localidad Ciudad Bolívar, sino de hacer una promesa de amor en donde no importó ni siquiera el paso del tiempo.

"Ya llevábamos mucho tiempo y quisimos dar un mejor paso para agradar a Dios. Llevamos 12 años juntos", manifestó uno de los novios.

Entre la multitud estaban Carmen y Luis, quienes con 65 años y después de estar juntos por décadas, decidieron recibir la bendición de Dios:

“Llevamos 39 años. Hacía días que estábamos en esas vueltas y salió esta oportunidad pues decidimos acercarnos más a mi Dios", dijo explicó Luis Antonio Novoa.

"Este es un buen ejemplo para nuestros nietos que hay que vivir uno con la bondad de Dios, ese es el ejemplo para ellos", añadió Carmen Rosa Cruz.

Y los pajecitos, la mayoría hijos de los novios, no podían faltar.

"Yo quiero invitar a todas las parejas, a todas las familias, a que vivan y experimenten el sacramento del matrimonio, la posibilidad de crecer en el amor, en la fidelidad, en el respeto, en los valores", resaltó monseñor William Casa, el sacerdote que celebró el matrimonio.

En una celebración eucarística, 59 parejas dieron el sí en el altar y firmaron un pacto sagrado que, aseguran, ni los años, ni las dificultades podrán disolver.