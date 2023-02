Bogotá, en alerta amarilla por mala calidad del aire: Distrito estudia imponer estas medidas

Bogotá está en alerta amarilla por la mala calidad del aire y, por ello, el Distrito solicitó a la ciudadanía extremar medidas para evitar la imposición de restricciones. ¿Habrá pico y placa los sábados?



“Tenemos altas concentraciones de material particulado y 5 de nuestras estaciones se mantienen en condiciones regulares, particularmente, Fontibón, Kennedy, Carvajal-Sevillana, Tunal y la móvil Séptima”, explicó la secretaria de Ambiente en Noticias Caracol.

¿Cuáles son las causas de la mala calidad del aire en Bogotá?

Según Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente de Bogotá, son dos las condiciones principales por las que se presenta esta situación: “tenemos muchos incendios regionales, que vienen de Meta, Vichada, Guaviare y Casanare, y en este momento nos están trayendo entre 18 y 22 microgramos de materia particulado a la ciudad” y, además, “condiciones meteorológicas complejas, es decir, poco vientos, pocas lluvias”.



Si no mejora la calidad el aire, ¿qué medidas se tomarán?

Las autoridades han recomendado a la ciudadanía, de manera preventiva, evitar hacer ejercicio al aire libre especialmente en estos horarios: 6:00 a.m. a las 10:00 a.m. y de las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m. Además, el uso del tapabocas a quienes tengan enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

De igual forma, el Distrito ha pedido a los capitalinos disminuir el uso del vehículo particular, no realizar ningún tipo de quemas o asados y no utilizar pólvora. En obras u operaciones industriales hacer barrido en húmedo, “que haga que ese polvo no se vuelva a levantar”, cubrir materiales de construcción y residuos. También realizar la carga y descarga de mercancías en horas de la noche. Recomiendan acudir a teletrabajo y a horarios flexibles.

“Si no funcionan estas medidas autorregulatorias, estaríamos recurriendo a todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance”, indicó la secretaria de Ambiente haciendo énfasis en que “podríamos cancelar temporalmente el pico y placa solidario. Incluir a las motos en el pico y placa que ya dura todo el día en Bogotá. También podríamos incluir pico y placa los sábados y restringir los horarios de operación de la industria”.

Por su parte, la Secretaría de Salud detalló cómo podría incidir la mala calidad del aire en Bogotá en la salud de los capitalinos.

“El fenómeno atmosférico de contaminación afecta el nivel de ataque de las infecciones respiratorias agudas, no porque afecte la infección viral sino porque genera broncoespasmos y el broncoespasmo o los fenómenos de alergia, de asma, agravan los cuadros de infección respiratoria aguda”, puntualizó Alejandro Gómez, secretario de Salud.

El lunes habrá nueva reunión entre las autoridades para tomar decisiones.