Bogotá está lista para misa del papa: Peñalosa da recomendaciones a quienes van al Simón Bolívar

Usar ropa cómoda, no cargar paraguas, llevar comida “pero no en olla” y no ir acompañados por niños menores de 7 años, algunos de los consejos.

Acompañado por el equipo de la Alcaldía, informó que habrá 17 mil policías brindando seguridad el próximo jueves 7 de septiembre. Algunos llegarán de otras ciudades del país para apoyar la labor.

Además, visitantes dispondrán de 1.200 baños portátiles, 60 ambulancias y cerca de 12 mil profesionales preparados para atender cualquier emergencia que se presente.

Como está prohibido el ingreso de paraguas, el alcalde Enrique Peñalosa sugirió llevar plásticos o ponchos para cubrirse en caso de lluvia.

Las bebidas deben envasarse en recipientes plásticos y la comida que preparen para consumir en el parque debe ser empacada en bolsas.

Al finalizar la misa del papa Francisco, se ofrecerá un concierto para así, según el burgomaestre, dar opción a los asistentes de salir tranquilamente del parque.

En una parte del parque estarán ubicadas, por pedido expreso del papa, 12.500 personas en condición de vulnerabilidad.

