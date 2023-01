Bogotá, la cuarta ciudad de América Latina donde adquirir vivienda es difícil

Un informe de la Veeduría Distrital revela que es más fácil comprar casa o apartamento en Miami, EE. UU., que en la capital colombiana.

La investigación da cuenta de que en el 2018 Bogotá fue la cuarta ciudad, de 18 de América Latina, con una mayor dificultad para ser propietario de vivienda. El problema: la baja oferta frente a la alta demanda que presenta.

“Por un lado, no hay oferta. Por el otro lado, las familias no tienen como hacer el apalancamiento financiero”, asegura Jaime Torres, veedor de Bogotá.

Las tres primeras ciudades donde se presentan dificultades para adquirir casa o apartamento son Río de Janeiro (Brasil), Sao Paulo (Brasil) y Medellín.

La Veeduría asegura que un hogar en Bogotá́ puede tardar más de siete años para financiar completamente su vivienda.

“Para amortizar el costo pueden gastarse entre 4 y 7 años. Para las familias en localidades del sur y suroccidente, pueden gastarse entre 14 y 19 años”, añade.

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, un domicilio es asequible si el hogar no gasta más del 30% de sus ingresos en ella.