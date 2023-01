Bogotá lleva un cuarto de siglo intentando recuperar parqueadero de El Campín

Contratista daba $2,5 millones de arriendo, pero cuando Distrito pidió el predio, en 1994, el particular no pagó más, denuncia el concejal Julio César Acosta.

El primero en firmar el acuerdo con Bogotá, en 1992, fue Miguel Moreno Ramos, pero cedió el contrato a Bruno Felipe Acero Salamanca en 1994, fecha en que inició el litigio.

Entre pleitos y dilaciones, el Distrito ha perdido más de 12 mil millones de pesos en lo que dejó de percibir por arriendo mensual desde hace 24 años.

Entre tanto, el privado, que no ha entregado el predio, cobra una tarifa de $12.000 por parqueo en un espacio que tiene capacidad para 2.500 vehículos.

Desde entonces, el pleito ha pasado por las siguientes instancias:



Consejo de Estado: 13 años resolviendo una apelación.

Consejo de Justicia: 2 años para fallar a favor de la alcaldía de Teusaquillo que ordenó restituir el bien.

En 2016 se pierde lo actuado porque el alcalde local de Teusaquillo, localidad a la que pertenece el parqueadero de El Campín, se declara impedido porque representó a Bruno Felipe Acero Salamanca.

El proceso se traslada a la alcaldía de Los Mártires, que no lo acepta por la ubicación del predio.

Consejo de Justicia ordena revocar resoluciones y el proceso se devuelve a la alcaldía de Teusaquillo.

Ordena restituir el bien, pero en junio de 2018 el empresario Acero Salamanca vuelve a presentar recurso alegando errores procesales.