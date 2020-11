¿Bogotá operando 24 horas? Vea la estrategia que implementará la alcaldía para reactivar la economía

Uno de los objetivos de la Alcaldía de Bogotá es reactivar la economía en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, por lo que la idea de que la capital funcione las 24 horas al día cobra más fuerza que nunca. Tanto así que, en los primeros dos fines de semana de diciembre, se hará el primer piloto Bogotá 24 horas. “Tenemos no solamente comercio, que es como lo evidente, sino que también tenemos salud, tenemos para notarías, gimnasios, restaurantes y prácticas espirituales, las iglesias de la zona van a estar abiertas. Los servicios de peluquería, por ejemplo, me preguntaban que si podían hacerse el manicure a las 4 de la mañana, pues sí va a haber una oferta de ese estilo ahí”, dijo Carolina Durán, secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Por lo tanto, la funcionaria anotó que “es como empezar a hacer un cambio” a horarios no habituales, “pero también en la cultura ciudadana”.El piloto se hará en la localidad de Chapinero entre las calles 67 y 90 y desde la carrera 9 hasta la avenida 15. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse