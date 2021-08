Bogotá, pionera en Colombia con certificado virtual de vacunación COVID-19

Bogotá se convirtió en la primera ciudad del país en habilitar el certificado virtual de vacunación COVID . Es un documento que acredita si usted se puso ya la vacuna, qué dosis y cuál es laboratorio.

Esto permitirá a las autoridades migratorias tener un control del ingreso o salida del país de quienes se vacunaron en la capital.

¿Cómo se puede diligenciar?

Ojo, porque solo aplica para vacunados en Bogotá. Si usted es uno de ellos, lo primero que debe hacer es ingresar a la página http://www.saludcapital.gov.co/

Ingrese al en el botón “Consulta tu certificado digital de vacunación COVID-19”

Luego ingrese el tipo de documento y número de identificación

Abajo encontrará el código de seguridad, escríbalo y valídelo

Luego haga clic en el botón “Buscar”

Verifique que el usuario corresponda a sus datos

Luego haga clic en seleccionar

Y allí, automáticamente, se desplegará el listado de vacunas que le han sido aplicadas.

Guarde el documento. Por último escanéelo con el código QE y en el momento que sea reconocido se abrirá el certificado digital de COVID-19.

Certificado digital evita fraudes

“El certificado virtual facilita entonces el acceso a una información veraz, desde una página oficial como la de la Secretaría Distrital, no se puede adulterar, no se puede vender, no se puede falsificar, demostramos en toda instancia en la aplicación y es una ventaja frente a las eventuales pérdidas del carnet”, explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

Este certificado especifica si tiene solo una vacuna o el esquema completo, la fecha de inoculación, el tipo de vacuna, el lote y dónde fue aplicada.

“Además, tiene todos los efectos legales a nivel internacional, no es falsificable, viene de una página oficial y estatal del Gobierno de Colombia, en este caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, agregó Gómez.

Con este carnet virtual de vacunación las personas evitan el dolor de cabeza de la pérdida el documento en físico.

“Está en la nube, tiene información actualizada incluyendo el lote que permite hacer seguimiento de la vacuna en caso de eventos adversos, y está a la mano de todas las personas, incluyendo los médicos”, indicó Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario.

Si usted se vacunó fuera del país, su certificado no aparecerá en esta plataforma.

Y atención porque las personas que se hayan vacunado en la red de prestadores Sanitas, Colsubsidio y Ecopetrol, o que no encuentre el registro en el aplicativo, deben contactar a su EPS para obtener el certificado digital, dado que esta información no se encuentra disponible en el programa amplio de inmunización.

En este mismo sentido avanza el gobierno nacional, así lo confirmó hace varias semanas el ministro de Salud, Fernando Ruíz, y cuyo esquema sería aplicado en todo el territorio nacional.

