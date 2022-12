Bogotá podría quedarse sin SITP: concesionarias dicen que atraviesan un desastre financiero

Pérdidas acumuladas superan los 8 billones de pesos. Advierten que, por estado de los buses y los colados, están al borde de la quiebra.

A diario, los usuarios deben lidiar con sillas desprendidas, vehículos varados y otros males. Pero no son los únicos afectados, así lo deja ver Raúl Martínez, vocero de siete empresas concesionarias del SITP.

"Yo creo que hay que ponerle nombre y esto es caótico. Si no se resuelve, va a ser peor para la ciudad", expresó con angustia Martínez.

También advirtió que Bogotá está ad portas de afrontar una crisis. “Es posible que a final de este año o a mediados del año entrante la ciudad se quede sin servicio”, recalcó.

De los 7 mil buses que componen la flota, 800 están varados por falta de mantenimiento.

Por si fuera poco, dijo el representante, de cada diez personas que ingresan al SITP, cinco no pagan su pasaje, y son las empresas las que deben asumir las millonadas pérdidas.

En días pasados, la Superintendencia de Sociedades inició proceso de insolvencia a cuatro de estas compañías: Tranzit, Masivo Capital, Coobus y Egobus, ante varias señales de alarma.

