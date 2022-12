Bogotá se raja en vivienda y espacio público, según Secretaría de Planeación

Pese a que existen 2’718.215 residencias, hacen falta por lo menos 291.000, asegura estudio sobre el Plan de Ordenamiento Territorial.

¿Por qué la capital se raja en este aspecto? Experta explica que “Las grandes apuestas del corto, mediano y largo plazo en el POT no se han orientado a una visión de largo plazo”.

Añade la profesora del Instituto de Estudios Urbanos que “cada uno de los actores políticos que llegan en su momento, con su propio proyecto político, están interesados algunos aspectos o algunos nuevos aspectos.

Para suplir la falta de necesidad, el distrito plantea proyectos como como Lagos de Torca, Ciudad Norte, Ciudad Rio Bogotá y Lagos de Tunjuelo.

Sin embargo, la experta de la Universidad Nacional explica que no solo se trata de construir más viviendas y se debe pensar en proyectos integrales.

“La relación con los municipios debe garantizar que esas ciudades y municipios que se articulan con Bogotá tienen dinámicas propias, y no solo sean dormitorio de la gran ciudad que sigue concentrando actividades, empleo, servicios.” En espacio público Bogotá también se raja.

Según el diagnóstico actualmente hay 4.4 metros cuadrados por habitante, un déficit que, según el informe, equivaldría a 14 nuevos parques Simón Bolívar.

De acuerdo con este análisis, la mayoría de espacio público en Bogotá, está representado en parques y zonas verdes.