Bogotá sigue sin vacunas: ¿cuándo llegarán?

En compañía de su familia, Julieth González acudió a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 . Sin embargo, ni ella ni su esposo, ni su cuñado, lograron completar el esquema de vacunación.

“Vengo para aplicarme la segunda dosis de Moderna, la cual no está disponible, y la página donde dicen que se inscriba uno para agendar la cita siempre anda caída”, afirma.

En contraste, su hija de 25 años y sus otros 2 hijos menores de edad acudieron por la primera dosis y esperan que los vacunen con alguno de los biológicos disponibles.

La misma situación se repite en otros puntos de la ciudad. Norma Capera tiene 25 años y estaba agendada su cita para recibir la segunda dosis de Sinovac, pero tampoco encontró este biológico.

“Me tocó pedir un permiso de trabajo para aplicarme la segunda dosis, pero pues me están diciendo que no hay, que están agotadas a nivel nacional, que tengo que estar pendiente de las redes sociales para ver cuándo me la pueden aplicar”, indicó.

El Distrito asegura que en la capital se necesitan aplicar 105.000 mil segundas dosis de Sinovac y 396 mil segundas dosis de Moderna.

En los puntos de vacunación los profesionales de la salud piden comprensión a los ciudadanos.

Según datos del Gobierno nacional, las 200 mil dosis de los biológicos en calidad de préstamo por parte de los privados serán distribuidas en todo el territorio nacional.

Asimismo, se espera la llegada de 950.000 dosis de Moderna a más tardar el martes de la próxima semana.

En cuanto a las dosis de Sinovac se espera que por medio del mecanismo Covax lleguen al país en septiembre dos millones de dosis.