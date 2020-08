Bogotá supera los 100.000 casos de coronavirus al registrar 3.717 contagios en el último día

Con 101.955, Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos de coronavirus en Colombia. Atlántico, región que se ubica en el segundo lugar, tiene 52.313.

En el informe de este viernes, la capital registró 3.717 contagios nuevos y 88 fallecidos debido al COVID-19, entre ellos una mujer de 104 años que tenía diabetes.

De las recientes víctimas mortales del coronavirus en Bogotá, 35 no tenían comorbilidades.

El porcentaje de ocupación de UCI sigue cerca del 90%.

Entretanto, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, afirmó que la velocidad de transmisión del virus se ha desacelerado gracias a las cuarentenas sectorizadas.

“Siempre va a haber casos, sí, pero que no todos los casos sean al tiempo y que no se acumulen demasiados para que no pongan en riesgo nuestro sistema de salud; eso es lo que hemos logrado hasta ahora”, apuntó la mandataria.

