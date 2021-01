Bogotá tiene listos 336 puntos para vacunación contra el COVID-19, según Claudia López

Bogotá está lista para iniciar el plan de vacunación contra el COVID-19 una vez las dosis lleguen al país, hizo saber la alcaldesa Claudia López.

La capital, según López, cuenta con 336 puntos de vacunación habilitados de cara al inicio del proceso de inmunización.

Precisamente ya se dio inicio a los talleres donde se capacita al personal de la salud sobre organización, distribución y mitos alrededor del proceso, y más de 400 vacunadores han sido incluidos en este plan.

“Bogotá está lista, tiene sala de refrigeración, compró medicamentos, jeringas, está entrenando miles de personas con los hospitales públicos y privados”, dijo la alcaldesa.

Por su parte, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, expidió una circular donde expresa su preocupación en materia de recurso humano, infraestructura, insumos y medicamentos limitados y ordenó la suspensión de procedimientos quirúrgicos no urgentes “independientes de su complejidad, así como los procedimientos selectivos no quirúrgicos que requieren sedación. Solo se permiten cirugías prioritarias y la cirugías de urgencias no diferibles”.

Según la plataforma de datos públicos Saludata, la ciudad hoy tiene una ocupación del 93,2% en UCI. El mapa indica que al día de hoy la capital cuenta con cuatro instituciones prestadoras de salud con capacidad para recibir pacientes críticos.

Sin embargo, llama la atención que una de esas instituciones que aparece con un reporte de 18 camas disponibles, según su directora médica, no está habilitada para recibir pacientes porque no hay medicamentos.

“Nosotros tenemos disponibles las camas, tenemos 12 camas con el recurso humano y los equipos necesarios, sin embargo tenemos escasez de medicamentos por lo cual no las estamos ofertando a la Secretaría”, explicó Luzmila Forero, directora médica del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Clínica San Diegociosad.

Para Forero, no es claro porqué la Secretaría de Salud oferta estas camas, aún con la limitación de medicamentos que por ahora impiden su uso.

Así las cosas, de las 136 camas que según el reporte oficial tiene Bogotá habría que restarle las de esta clínica, que no están adecuadas para recibir pacientes críticos.