Bogotanos, a prepararse: habrá nuevas manifestaciones de motociclistas este miércoles

Al mediodía de este miércoles, 6 de abril, se llevarán a cabo nuevas protestas de motociclistas en la capital del país, en lo que denominaron 'La gran toma a Bogotá', tras una reunión fallida con el Distrito en razón a las nuevas medidas impuestas por la Alcaldía.

El punto principal de estas nuevas protestas será en la biblioteca Virgilio Barco, occidente de la capital, pero también en diferentes puntos de la ciudad habrá otras manifestaciones que se unirán a esta gran movilización. También se está haciendo un llamado a los grupos de moteros de otras ciudades para que se sumen a estas manifestaciones.

Los motociclistas dicen que no hubo acuerdo, pues el Distrito no dio su brazo a torcer. Asimismo, no ocultaron su preocupación por la medida de restricción al parrillero, que parece de carácter temporal, se pueda prolongar de manera permanente.

Entre tanto, manifestaron estar molestos con la alcaldesa Claudia López porque no asistió a la reunión para que expusiera las razones de la nueva normativa en la ciudad.