Bogotanos denuncian cobros excesivos en el recibo de la luz: "Me cortaron la energía"

Un problema con la plataforma de facturación de Enel se ha vuelto un dolor de cabeza para los ciudadanos, quienes reportaron que el recibo de la luz les está llegando con el cobro de los últimos dos meses, aun cuando ya pagaron el anterior. Además, aseguran que la empresa les está cortando la energía en sus casas.



Este martes, 24 de octubre de 2023, se registraron largas filas de ciudadanos en los diferentes SuperCADE para reclamar por estos cobros en el recibo de la luz. “Estoy aquí desde las 3 de la mañana, el viernes no me atendieron. Estoy esperando a que me den solución, me cortaron la energía”, manifestó una usuaria.

¿Qué dice Enel sobre los cobros excesivos en la factura de la luz?

“Desde Enel Colombia pedimos disculpas a nuestros clientes. Hemos detectado algunas inconsistencias en nuestra facturación, contamos con un equipo que trabaja de manera decidida en solucionar esta situación, somos conscientes del alto tráfico que presentamos hoy en nuestros diferentes canales”, informó Julia León, subgerente de servicio y atención al cliente de Enel.

Agregó: “Contamos también con un equipo altamente comprometido que trabaja en atender todas y cada una de las solicitudes de los clientes. Hacemos un llamado a la comprensión, a la tolerancia, al respeto, porque ellos (funcionarios de Enel) han sido víctimas de agresión. Hemos tenido que cerrar momentáneamente algunas oficinas para protegerlos, lo que dificulta más la atención”.



Y es que los altos cobros en el recibo de la luz no son el único problema. Usuarios que tienen productos con Codensa (tarjetas de crédito y crédito personal) manifestaron que el valor de las cuotas les está llegando por el doble de lo que suelen pagar.