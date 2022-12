Bogotanos estrenarán metro en 2024, promete director de Planeación Nacional

Otra cosa había dicho Andrés Escobar, gerente del proyecto, al indicar que sería en 2020. Concejo tiene hasta el 11 de octubre para aprobar presupuesto.

Ese será “el último día que podemos firmar el convenio de financiación entre el Gobierno nacional y el Distrito”, aseguró el director de Planeación Nacional, Luis Mejía.

Si el Cabildo no llega a un acuerdo, las obras podrían tardar entre 6 y 8 meses más. Esto, debido a las restricciones en contratación que conlleva la entrada en vigor de la ley de garantías electoral, dijo.

En total, el tramo 1 de la primera línea del Metro de la capital colombiana costará 12,94 billones de pesos. Este valor no incluye troncales alimentadoras ni complementarias. De esta suma, el Gobierno Nacional cofinancia el 70%, es decir unos 9,08 billones de pesos.

El trazado del proyecto va desde el patio-taller en la localidad de Bosa e irá hasta la calle 72. Según Mejía, el proyecto tendrá una longitud de 23,96 kilómetros y será elevado en su totalidad.

“El metro subterráneo, con los recursos que tenía disponible, no llegaba hasta la calle 127 ni la 100, sino hasta la 53”, aseguró.

Metro ‘cortito’

Frente a las críticas de quienes consideran que Metro y Transmilenio podrían estar mejor distribuidos, Mejía sostuvo que se impulsa para Bogotá un esquema complementario de transporte.

“La idea es que quienes van largas distancias van a tomar el metro. Y para cortas distancias es como un metro, digamos cortito, el Transmilenio. Es una forma de garantizar que la gente que tiene traslados de altas distancias, utilice el metro más eficiente”, declaró.

“Ni un peso más”

“El gobierno no pone un peso adicional, ese es el espacio fiscal. Cualquier riesgo adicional, en demoras o sobrecostos, debería ir en cabeza del Distrito”, añadió Mejía.

“Este metro es factible con un costo económico razonable y con un beneficio para la gente”, concluyó.

