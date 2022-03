Bogotanos prefieren seguir usando el tapabocas, tras medida que flexibiliza su uso

El primero de marzo de 2022 no es un día cualquiera y es que, después de dos años, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga se flexibilizaron las medidas con el uso del tapabocas. Aquellas personas que tengan el esquema completo de vacunación y que no presenten síntomas gripales podrán salir a lugares abiertos sin la mascarilla.

"Hoy se le pone fin a la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios abiertos", señaló Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá. Sin embargo, dijo que los ciudadanos evidentemente podrán seguir saliendo con la mascarilla si así lo deciden.

En las calles de la capital fue común ver a los ciudadanos aún con el tapabocas puesto. Muchos aseguran que aún no estamos preparados para dejar de usarlo. "Por prevención, pues es que la pandemia sigue presente, uno está siempre en riesgo", aseguró Carolina, una de las transeúntes que caminaba por el nororiente de la ciudad y que llevaba incluso doble mascarilla.

Sin embargo, también hay personas que hoy salieron a las calles sin el tapabocas y dijeron que, después de dos años, es una verdadera alegría empezar a ver que "pasa la pandemia".

"Tomé la decisión de no usar el tapabocas, primero porque gracias a Dios ya tengo las tres dosis de la vacuna, y segundo me siento mucho mejor. La verdad es que el tapabocas me ha producido alergias y cosas", explicó Alexander Montes, un habitante de la localidad de Chapinero.

Expertos hablan de la importancia de mantener el cuidado. En caso de salir sin el tapabocas se debe mantener el distanciamiento. No obstante, el lavado de manos y el uso del tapabocas seguirá siendo clave en buses, establecimientos de comercio, iglesias y espacios donde se puedan presentar aglomeraciones.

En materia de prevención, Bogotá seguirá realizando en promedio 4 mil pruebas diarias de COVID-19, al tiempo que avanzará en el proceso de vacunación que ya completa un 94% de inmunizados, al final del cuarto pico de la pandemia en la ciudad.