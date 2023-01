¿Bolsa con bolas metálicas? Estudiante de Enfermería que ayudó a Dilan habla de la herida que sufrió

Fue el primero en atender al joven. Así describió lo que tenía incrustado en la cabeza: “tenía características como si fuera una bolsa de tela”.

Y es que la Fiscalía avanza en la investigación de Dilan Cruz, quien murió tres días después de ser herido por el Esmad.

Con planos del lugar, videos y registro fotográfico buscan determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos del pasado sábado.

A esto se suma un testimonio clave: el del estudiante de la enfermería que atendió a Dilan luego de que se desplomara.

En dialogo con Blu Radio aseguró: "En el momento en el que yo llego, Dilan Cruz está en el piso, botado de lado, con la cabeza contra el piso, sangrando, con un objeto incrustado en su cabeza. ¿Qué objeto? Yo no sabría identificarlo a ciencia cierta, dado que mi atención no fue hacia la identificación del objeto, sino hacia el mantenimiento de la condición vital de Dilan”.

Y añadió: “El objeto tenía unas características como si fuera una bolsa de tela, una bolsa de lienzo, muy difícil de maniobrar, muy difícil de inmovilizar. Ya estaba, diría yo, más de la mitad incrustado en la cabeza".

Finalmente, el testigo señaló: “Sí hay unas bolsas de que usan como proyectiles, llenas de unas bolitas metálicas pequeñas que se asemejan bastante a lo que podría ser, pero como les digo, yo a ciencia cierta no puedo identificar el proyectil porque no lo tuve en mis manos”.

Ahora, Medicina Legal espera recibir el cuerpo de Dilan para determinar las causas de su muerte.



