Buen samaritano, que donó más de 100 mercados en Bogotá, no entiende por qué recibió dos multas

Pese a tener facturas, fotos y videos de lo que entregó, debe pagar cerca de $2 millones por “violar la cuarentena” y supuestamente conducir de forma peligrosa.

Alejandro Ramos y un amigo decidieron salir el domingo para aportar su granito de arena a la jornada de Donatón que encabezó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Los dos compraron 114 mercados que distribuyeron en la localidad de Usaquén, entre población que se ha visto afectada por la cuarentena del coronavirus.

Antes de hacerlo, cuenta Alejandro, solicitó autorización en el CAI de El Codito.

“Nos indicaron las zonas donde debíamos entregar los mercados” e, incluso, los acompañaron, comentó el joven.

Pero la buena obra de Alejandro no acabó ahí y se dirigió a Chapinero para hacer una donación más a una mujer que realmente necesitaba los alimentos.

“Cuando le estaba entregando el mercado a la señora había un puesto de control de la Policía, ya lo había pasado previamente, arranqué. Ellos me detuvieron, me preguntaron que qué estaba haciendo y les dije que estaba entregando mercados. Me preguntaron que si tenía permisos, les comenté que había tratado de coordinar ese permiso, les mostré fotos de la actividad y videos en conjunto con la Policía del CAI El Codito. No me creyeron”, afirmó.

“Me dijeron que no tenía permiso y me colocaban el comparendo porque estaba violando la norma”, agregó.

Para evitar la multa, Alejandro se contactó con los policías que le colaboraron con la donación.

“Ellos llamaron a central y se comunicó con el punto de control de la 57 y le explicaron lo que estaba haciendo”, señaló el joven.

Sin embargo, quienes decidieron multarlo dijeron que el conductor había sido grosero y altanero, lo que nunca pasó, afirmó Alejandro.

Para colmo, no solo lo multaron por violar la cuarentena, sino también por supuestamente conducir con maniobras altamente peligrosas.

Aunque algunos oficiales, según él, se han excusado por lo sucedido, no ha recibido respuesta por las multas.

Pese al incidente, este buen samaritano se prepara para continuar haciendo más donaciones.