Bus del SITP, aparentemente sin frenos, chocó en contravía a cinco carros y una moto

Algunos de los vehículos impactados se habían detenido en la vía para darle paso a una buseta de servicio público en el barrio Guacamayas, sur de Bogotá.

En la calle donde se registró el incidente, los automotores que bajan de La Victoria suelen hacer un cruce prohibido para tomar la avenida, ubicada en la calle 37 sur 0 -20 E, barrio Colmena, por la antigua vía a Villavicencio. Allí no hay semáforos, reductores de velocidad ni señales de tránsito.

El hecho ocurrió a las 7:10 a.m. del lunes, cuando una buseta provisional del SITP hizo el giro. Los vehículos que transitaban por el sector se detuvieron para darle paso.

Sin embargo, un bus de Transmilenio avanzó a toda velocidad en contravía, sobrepasó a los carros que iban por su carril e impactó tres taxis, dos particulares y una moto.

No se reportaron personas heridas.

Según el conductor del SITP, una falla en los frenos le impidió detenerse, pero testigos dicen que actuó irresponsablemente.