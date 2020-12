Bus del SITP arrolló un carrito de comidas rápidas, lesionó a cuatro personas y huyó

Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) quedó registrado en video cuando embistió un carrito de comidas rápidas en el sur del Bogotá y emprendió la huida. La propietaria del negocio y otras tres personas resultaron lesionadas.

“Me encontraba en mi carrito de perro caliente, de comida ambulante, un bus de la compañía SITP nos arrolló a cuatro personas, se dio a la fuga, no se detuvo a pesar de que muchas personas se le atravesaron para que lo hiciera”, dijo Jenny Barrios, la dueña del negocio y víctima del accidente.

El video muestra cuando la mujer cae y queda tendida en el suelo. Sufrió múltiples lesiones y recibió una incapacidad de siete días.

“Quedé tendida en el piso, tengo lesiones en la cabeza, un oído, (columna) cervical, la rodilla”, anotó.

Agregó que al momento de recibir atención médica tuvo dificultades porque pedían el SOAT del bus de la empresa, con el cual no contaba.

“La empresa se comunicó conmigo una sola vez para decirme que tenía 15 días hábiles para hacer el trámite porque la ambulancia me pedía un seguro, con el cual no contaba, y me pasearon”, sostuvo.

Aseguró que el SITP no le ha ayudado y que el hecho de que sea una vendedora ambulante no significa que no deban brindarle la atención que necesita tras ser víctima de un accidente de tránsito .