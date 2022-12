¿Busca dónde arrendar? Ojo, estafadores se hacen pasar por dueños para robar incautos

Víctima afirma que, tras consignar $1.200.000, delincuente se esfumó. Ahora, sin plata ni dónde vivir, espera que banco informe quién es el dueño de la cuenta.

“Quedamos en vernos y ya cuando estoy llegando lo llamo y me dice ‘no, me tuve que ir, pero no te preocupes que los vigilantes están al tanto y te van a dejar pasar’. Vi el apartamento con otra persona que supuestamente iba a conocerlo también. Le hago preguntas sobre el dueño, me dice que sí, que es una persona responsable”, contó la afectada.

Y aunque nunca se vio personalmente con el que decía ser el propietario, la joven logró conocer el apartamento en compañía de un vigilante. Convencida de tomarlo en arriendo, envió copia de su cédula, carta de trabajo e iguales datos del fiador a un correo electrónico que le dieron.

“Parecía un trámite completamente normal de arrendamiento. Me envió contrato a mi correo con datos y cuenta bancaria”, añadió.

Una vez realizó la consignación correspondiente al primer mes de arriendo, perdió total comunicación con la persona. Cuando sospechó que la habían estafado, radicó un derecho de petición en el banco en el que consignó para que le den información sobre el titular de la cuenta. Sin embargo, eso no fue posible.

“Llamo, hago la denuncia y me dicen que por tratamiento de clientes no pueden dar más información que la que ya tengo”, afirmó la denunciante.

Después de hacer el reclamo en la portería del edificio, la contactó el supuesto representante legal del inmueble para decirle que no tenía nada que ver con la transacción que ella realizó. Así mismo, le dijo que el alquiler lo manejaba una inmobiliaria y no un particular.

La recomendación de los expertos son: primero, no consigne dinero a una persona que no conoce. Segundo, asegúrese de los datos de la persona con quien hace la negociación. Finalmente, si va a arrendar, es mejor hacerlo con una inmobiliaria reconocida.