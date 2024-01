Buscan a ciclista que le propinó brutal golpiza a adulto mayor y a su enfermera, que será operada

Un adulto mayor de 81 años y su cuidadora, una enfermera, recibieron una brutal golpiza por haberle pedido a un joven que se bajara de la bicicleta para transitar por los andenes.



Fue en un callejón peatonal de la calle 118 con carrera 16 en donde la enfermera, de aproximadamente 60 años, y el adulto, de 81, se encontraron de frente con el ciclista. Tras intercambiar unas palabras y solicitarle que se bajara de la bicicleta y avanzara a pie, el sujeto les propinó una brutal golpiza.

El sujeto arremetió violentamente primero contra el adulto mayor, dejándolo de un golpe en el piso, y luego también le pegó a la cuidadora, quien se lanzó al suelo para tratar de auxiliar a la persona con la que iba.

“Era un tipo relativamente joven, 25 años le pondría yo, alto, con una cachucha, gafas y en una bicicleta”, relató Blanca Hernández, enfermera víctima de la agresión.

Casi sin contemplación, cuando ambas personas estaban en el piso, el hombre les propinó varias patadas y huyó del lugar en la bicicleta.



“Recibí (golpes) en el hombro, en la cara me había roto por dentro la boca, fue un golpe bastante fuerte, y en el brazo tengo fractura de cúbito, estoy a la espera de cirugía, eso me tiene incapacitada”, agregó la víctima.

El adulto mayor es un ciudadano español, de 81 años, y su cuidadora es una enfermera colombiana. Todos los días ambos hacían esa ruta de caminata por el lugar.

“Es aterrador que uno ya no pueda estar en la calles, no pueda salir a una parte que uno cree que es segura, como es Pepe Sierra, Unicentro, uno cree que no le va a pasar esto y una agresión a un adulto mayor vulnerable, pues (queda uno) sin palabras, porque no hay tampoco una seguridad”, puntualizó la mujer.

La brutal golpiza quedó grabada en un video de la cámara de seguridad en conjunto residencial aledaño. Todo ocurrió a plena luz del día y en presencia de varios testigos.

Los vecinos y las mismas víctimas les piden a las autoridades que ubiquen y capturen al agresor.

A pesar de que al sitio llegaron dos policías motorizados, las autoridades hasta ahora iniciaron una investigación y buscan intensamente al responsable de las lesiones personales de estas dos personas.