Buscan a Iván Darío Triana: desapareció en Bogotá cuando salió a comprar el desayuno

Iván Darío Triana tiene 43 años y completa cuatro días desaparecido en Bogotá. Fue visto por última vez saliendo de su casa en el barrio Cortijo, localidad de Engativá. Por lo pronto, las autoridades continúan la búsqueda.



Iván Darío Triana es un hombre trigueño, de contextura delgada, ojos marrones y cabello corto. Según videos de cámaras de seguridad, el jueves 30 de noviembre salió a las 7 de la mañana de su conjunto residencial a una tienda, dobló la esquina y ahí se perdió su rastro.

Johana Patricia Espinosa, su esposa, contó que Iván salió a comprar pan y se fue sin llaves, sin celular y sin identificación. Solo con el dinero, una chaqueta azul, un pantalón gris en dril y unos tenis negros.

“Por favor, yo pido a las autoridades que nos colaboren, que nos ayuden de verdad con la búsqueda de mi esposo. Se los suplico de corazón. Esto no es usual en él, esto no sé por qué pasó, si le dieron algo. No me explico de verdad”, expresó la mujer entre lágrimas.



La Policía Metropolitana de Bogotá continúa en la búsqueda de Iván Darío Triana. Hay patrullas del cuadrante rondando los humedales Juan Amarillo y Jaboque, compartiendo información en los grupos comunitarios de la localidad.

Si usted ha visto a Iván Darío Triana, por favor comuníquese al 304 649 9689.