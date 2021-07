Buscan, puerta a puerta, a ‘ninis’ en Bogotá para brindarles oportunidades de educación y empleo

La Tropa Social de la Secretaría de Integración Social inició la búsqueda, en más de 200 barrios, de miles de ‘ninis’ en Bogotá. Su objetivo es poder sumar, a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, a la estrategia ‘Parceros por Bogotá’ .

“Esta estrategia consiste en ir puerta a puerta, con decenas de personas de la Tropa Social de la Secretaría de Integración Social, buscando a los jóvenes ninis, particularmente, a los que ni estudian ni trabajan, para vincularlos a la estrategia de retorno a las oportunidades (Reto)”, dijo Sergio Fernández, subdirector para la Juventud de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

Indicó que, a través de Reto, los jóvenes ‘ninis’ en Bogotá son vinculados a iniciativas de “educación, empleo, emprendimiento, aprovechamiento del tiempo libre, acompañamiento psicosocial y toda una ruta de atenciones integrales que incluye más de 30 servicios del Distrito”.

“Vinculamos a los jóvenes, les pagamos $500.000 mensuales, eso es una transferencia monetaria condicionada a que los jóvenes hagan un servicio social en el Distrito y se conviertan en agentes comunitarios de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, de violencia, maternidad y paternidad temprana y que entren a la ruta de atención de todos los servicios del Distrito”, explicó.

Jhony Alexánder Montes, habitante del barrio Patio Bonito en la localidad de Kennedy, es uno de los beneficiarios de este programa, al cual ingresó desde abril pasado.

“Me ha parecido una cosa muy chévere, he aprendido cosas que no sabía y son oportunidades que nos dan a los jóvenes, ya que nosotros no tenemos como una economía para pagar una universidad; para (conseguir) un trabajo, porque nos exigen experiencia”, afirmó el joven.

Jhony aseguró que su objetivo con este programa no es solo aprender, sino conseguir un buen empleo, hacer una carrera profesional y sacar a su familia adelante.

‘Parceros por Bogotá’ espera vincular a 15.000 jóvenes este año, gracias a un convenio con Secretaría de Gobierno y ocho alcaldías locales.

“La invitación es a que los jóvenes se vinculen y se inscriban en www.distritojoven.gov.co . Luego, los llamaremos a entrevista para culminar el proceso”, señaló.

Se estima que hay 655.000 jóvenes ‘ninis’ en Bogotá.