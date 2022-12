Buscan dos carros involucrados en terrible accidente de camarógrafo de Cable Noticias

La víctima, a bordo de una moto, fue impactada primero por un bus y luego, según su esposa, una mula le pasó por encima. Conductores no lo auxiliaron.

“Está con oxígeno, no habla, todo lo que él me dice es por medio de escritos”, dijo Nidia Manotas, quien además pidió ayuda a quienes hayan visto el accidente para poder denunciar ante las autoridades.

Según la compañera del camarógrafo Franklin Capera de Cable Noticias, internado en el Hospital El Tunal, a su esposo tuvieron que amputarle la pierna izquierda y el pie derecho está comprometido.

Johan Avendaño, experto en políticas públicas de la Universidad Central, indicó que en estos casos la víctima debe recurrir al “Fosyga que daría un apoyo económico”. El SOAT, agregó, “también está en obligación” de ayudar a la persona herida.

Más de 800 casos como estos se han registrado en el año en Bogotá, siendo los más afectados los motociclistas y los peatones.