Buses, carros viejos o Transmilenio: ¿qué contamina más en Bogotá?

Conductores afectados con nuevas medidas se preguntan si por unos pagan todos. Entretanto, se conoció un estudio que alertaba sobre la emergencia ambiental.

Expertos coinciden en que los vehículos en general contaminan, pero sí marcan algunas diferencias.

Por ejemplo, en caso de los buses de Transmilenio y SITP, afirman que el problema no es que trabajen con diésel, sino los años de funcionamiento que tienen.

"Motores diésel, en este caso los de tecnología euro 2 y euro 3, que ya son un parque automotor algo viejo, producen una cantidad relativamente elevada de material particulado, especialmente en el arranque”, explica Alberto Uribe, director del departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes.

Hasta los propios conductores de servicio público hacen su mea culpa.

No obstante, igual de contaminantes son los miles de camiones de carga, muchos de ellos viejos, que también tanquean con diésel.

“Son los que, por cada kilómetro recorrido, generan más contaminación a nivel de material particulado”, advierte Jorge Pachón, docente investigador de la Universidad de La Salle.

Motociclistas, cobijados por las nuevas medidas, también cuestionan qué tanto del mal estado de la calidad del aire es su culpa.

Y conductores de volquetas no se quedan atrás; resaltan que restricción del pico y placa está afectando su economía.

Desde los cambios en esta norma se han realizado 107 comparendos ambientales, según autoridades.

Impacto

Aunque la Alcaldía de Bogotá resaltó que adoptar medidas como pico y placa fines de semana ha mejorado la calidad del aire, expertos advierten que falta mucho por hacer.

Zonas como Suba o Usaquén se han ido estabilizando después de presentar altos niveles contaminantes.

Sin embargo, en Kennedy, donde la Secretaría de Salud hace presencia para aconsejar a sus habitantes y repartir tapabocas, la situación sigue siendo preocupante.

Con ese panorama, Francisco Ruiz, secretario de Ambiente en Bogotá, aseguró que aún no han tomado una decisión sobre la continuidad de las medidas.

¿Estudio ignorado?

Luis Jorge Hernández, coordinador del área de salud pública de la U. de los Andes, había advertido, hace un mes, sobre una posible emergencia ambiental en la capital.

Si bien considera que son acertadas las medidas que tomó el Distrito, afirma que esta situación podría prolongarse.

“Hay que seguir teniendo cuidado sobre todo en población sensible, niños menores de cinco años, adultos mayores de 65 y en gestantes”, dice Hernández.

Además, señala que la capital tiene más de una década de rezago en materia del plan contra la contaminación ambiental, que debería estar completamente ejecutado para el año 2020.

El estudio, incluso, recomendaba suspender clases en algunas zonas de Bogotá con altos niveles de contaminación.

Al Concejo de Bogotá serán citados a debate de control político funcionarios de la administración para explicar por qué se obviaron las alertas emitidas por algunos expertos.

