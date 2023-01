Buses del SITP varados estarían siendo reparados con autopartes usadas

Asopartes encendió las alarmas porque, debido a la falta de pago, decidió suspender desde 2018 los repuestos a algunas empresas operadoras de los buses azules.

La pregunta es ¿cómo están haciendo esas empresas para conseguir repuestos para los 5.684 buses azules, que conjuntamente con los del SITP provisional mueven más de un millón y medio de pasajeros por día?

La falta de revisión preventiva genera, según la Red de Apoyo del SITP, que los buses presenten fallas mecánicas.

"En algunos casos están obligando a los operadores; que tienen que salir con los vehículos en mal estado y pues esto estaría generando un riesgo total para la seguridad del operador, como de los usuarios", dijo Diego Arias, presidente de la Red de Apoyo del SITP.

La red, creada hace 4 años con el fin de apoyar a funcionarios y usuarios, advierte además que en su último registro, con corte a diciembre del año pasado, al día se estaban varando 281 buses azules, es decir, uno cada 4 minutos, teniendo en cuenta que el servicio se presta 19 horas al día. Eso sumado a los 12 siniestros viales que diariamente involucran un vehículo del SITP.

Hay que tener en cuenta que en la ciudad, según Transmilenio, el componente zonal opera con 5.684 buses azules.

El hecho es tan grave que, según denuncia Diego Arias, "hemos visto cómo al sistema de frenos también se le están colocando repuestos de segunda".

A esta declaración también se suma la de la agremiación Asopartes, asociación que desde hace un año y medio no le está despachando repuestos a algunas empresas operadoras.

“En este momento al sector nuestro le deben 170 mil millones de pesos y no se le está despachando, sabemos que están utilizando partes de otros buses, están canibalizando buses que ya no sirven para llevar esas partes para que los vehículos funcionen", según Tulio Zuloaga, presidente de Asopartes.