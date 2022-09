“Busqué muchas puertas y todas me las cerraron”: mamá de niña que se habría suicidado por bullying

Yuli Marroquín es la mamá de la niña que se habría suicidado por bullying en Bogotá . Su desconsuelo, además de la fatal decisión de la pequeña, es por la falta de atención a su caso por parte de las directivas del colegio en el que ocurría el matoneo.

Lizeth era víctima de “las críticas, las burlas, los apodos, la golpeaban, le hacían un sinfín de cosas que mi niña ya no soportó más. No era un solo salón, eran dos salones los que le hacían matoneo y ella no soportó el silencio, todavía no entiendo por qué, porque yo estaba ahí para ayudar”, lamenta esta madre.

Publicidad

A Lizeth, que cursaba octavo grado, le cambió el comportamiento de la noche a la mañana: no tenía ganas de volver a estudiar.

Ante esta señal, Yuli comenzó a llevar a su hija hasta el colegio, pero no sabía qué le pasaba. “No notaba nada raro, simplemente veía una niña más apagada, más triste, con una tranquilidad perturbadora, realmente perturbadora”, recuerda.

Aunque la madre fue hasta el colegio para pedir colaboración, la ayuda llegó muy tarde: “Ellos activaron dicha ruta (de atención) el día del funeral de mi hija, cuando yo se lo había suplicado a la coordinadora que me ayudara (…) una ruta que yo le había pedido dos meses antes”.

Dice haber buscado ayuda fuera de la institución a través de la línea 106 de la Secretaría de Salud de Bogotá, donde le dieron una insólita respuesta: “La psicóloga me informa que no es la niña, que la ve demasiado tranquila y que soy yo como mamá, que yo me tengo que ponerme en tratamiento médico porque la estoy sobreprotegiendo y la estoy dañando como tal la vida a la niña”.

Publicidad

Cifras de Medicina Legal indican que, en lo corrido de este año, 1.564 personas se han suicidado en el país, de las cuáles cerca del 14% eran menores entre los 12 y 17 años.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats: