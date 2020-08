Cada día en Bogotá reportan el hurto de 142 teléfonos celulares

Pese a que la Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló que han disminuido algunas cifras en los delitos que más impactan en los capitalinos, como el robo de teléfonos celulares, la ciudadanía tiene otra percepción en las calles.

Los robos ocurren en cualquier lugar de Bogotá, algunas de las víctimas son sorprendidas mientras están chateando o hablando por celular.

Algunas cámaras de seguridad han captado los hurtos cometidos desde motos, incluso desde vehículos particulares.

Pero es la voz de las víctimas la que más impacta.

“Trabajo de guardia de seguridad, hace 20 días cogí Transmilenio y me bajé en el Concejo de Bogotá, cogí toda la calle 26 hacia el norte, me cogieron dos personas, me robaron el celular, se llevaron la maleta, unos documentos que llevaba y no aparece la policía por ahí, no apareció nadie”, dijo un trabajador asaltado.

“Me robaron en el alimentador (ruta de Transmilenio) con un cuchillo, tenaz, uno frente a un arma no puede hacer nada”, manifestó otra víctima.

Publicidad

Una más indicó que también la robaron en el bus, sin que se diera cuenta, y un habitante del barrio Restrepo, en el sur, dijo que han instalado sistemas de seguridad para tratar de atrapar a los ladrones.

“En el barrio Restrepo tenemos varias cámaras, (los robos) se evidencian muchísimo en las horas de la mañana y después de las 6:00 p.m.”, contó.

El Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Bogotá asegura que este tipo de delitos se han convertido en un negocio.

“Lo que tenemos es unas redes estructuradas, tienen sus roles y un negocio a donde llevar los elementos hurtados, van prácticamente a la fija”, explicó Andrés Nieto, experto en seguridad y uno de los integrantes del Observatorio.

Publicidad

“Una encuesta realizada desde la Universidad Central arrojó que es un asunto económico: un ladrón que roba un solo teléfono celular al día, si solo trabajara de lunes a viernes y le pagaran solo 100 mil pesos (y pueden llegar a pagar hasta 300 mil pesos), puede lograr hasta 2 millones de pesos al mes, esto está llevando a que es mucho más fácil en Colombia robarse un celular que tener un trabajo estable”, indicó.

Tener un móvil en las manos lo hace blanco de cualquier delincuente y a pesar de las cifras de reducción entregadas por la Alcaldía de Bogotá, en las calles la percepción es otra.